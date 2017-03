Một người xe ôm bị cướp đâm trọng thương

Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét hai thanh niên chưa rõ lai lịch về hành vi giết người, cướp tài sản, xảy ra vào rạng sáng 13-4 tại phường An Lạc A.







Theo ghi nhận của phóng viên, người dân ở ngã tư đường số 11 - đường số 2, phường An Lạc A, cho biết vào khoảng 1 giờ 45 rạng sáng 13-4 họ bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh “cướp, cướp”. Một số người dân ở gần đó chạy ra thì phát hiện một người đàn ông đang ôm ngực nằm trên vũng máu. Vừa trước đó có hai thanh niên cướp chiếc xe máy hiệu Wave của người đàn ông, rú ga tẩu thoát vào màn đêm.

Hiện trường nơi ông Ph. bị hai thanh niên đâm trọng thương để cướp xe, điện thoại - HT.

Tổ tuần tra của Công an phường An Lạc A đến nơi đưa nạn nhân là ông Nguyễn Văn Ph. (65 tuổi, tạm trú quận 6) đến bệnh viện cấp cứu, trong tình trạng bị đâm gây thương tích nặng vùng ngực trái.

Một thành viên ban điều hành khu phố 2, phường An Lạc A cho biết trước đó tổ tuần tra công an phường vừa đi tuần qua thì hai tên cướp điều người xe ôm đến và ra tay trong tích tắc. Khi tổ tuần tra quay ngược lại thì chúng đã tẩu thoát.





Người dân cho biết tại khu vực xảy ra vụ án vào thời điểm trên rất vắng người và công an phường đã đặt nhiều cảnh báo về tình trạng trộm cướp để người dân cảnh giác. Hiện nay Công an quận Bình Tân và Công an TP.HCM đang điều tra truy xét hai nghi can gây án.

Khu vực xảy ra vụ cố sát ông Ph. để cướp xe là bàn phức tạp, công an phường đã tăng cường cảnh báo - HT.

Trước đó vào ngày 12-4, ông Huỳnh Văn Hùng (ngụ quận Thủ Đức) trình báo với Công an quận 9 bị cắt cổ cướp xe giữa ban ngày. Ông Hùng đậu xe ôm đón khách tại ngã tư Bình Thái quận 9 thì có một thanh niên đến thuê ông chở về cầu Rạch Chiếc.

Khi ông Hùng chở thanh niên đến dừng trước một căn biệt thự vắng người thì đối tượng bất ngờ dùng vật sắc nhọn cứa vào cổ ông. Ông cố vùng vẫy, rút chìa khóa ném đi và kêu cứu. Do không cướp được xe nên đối tượng bỏ chạy tẩu thoát. Sau đó, ông được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

● Cuối tháng 3-2016 vừa qua, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Tân qua kiểm tra, truy quét tại Công viên Phú Lâm, đã bắt giữ được hai thanh niên chuyên giết, cướp xe ôm. Hai nghi can là Lê Hoàng Anh Vũ (19 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) và Nguyễn Văn Cường (17 tuổi, quê Bến Tre), sống lang thang không nghề nghiệp tại TP.HCM. Để có tiền tiêu xài, Vũ và Cường đã hai lần điều hai người xe ôm về khu vực vắng vẻ ở huyện Bình Chánh, quận Bình Tâm dùng dao đâm để cướp xe. Trong đó một nạn nhân đã tử vong, còn một nạn nhân khác may mắn được người dân cứu thoát. Hiện nay Công an quận Bình Tân đang tiếp tục điều tra mở rộng hành vi của Vũ và Cường, nghi vấn chúng còn gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản khác.