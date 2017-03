Một nhà báo dỏm bị bắt

Hoàng đến dự hội nghị của Ban An toàn giao thông tổ chức tại hội trường Liên đoàn Lao động TP.HCM (14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1). Hoàng xưng là Trung Hiếu - phóng viên tạp chí Thanh Niên (thuộc Trung ương Đoàn TNCS HCM) để nhận quà. Bảo vệ hỏi giấy mời thì Hoàng lúng túng trốn vào toilet nên Công an phường Bến Thành đã tạm giữ. Hoàng khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa nhà báo cùng với nhóm T.Hương, B.Ngọc, H.Tung, H.Quý, A.Linh, Đ.Khải chuyên đi dự hội nghị để nhận quà. Khám xét người Hoàng có mang theo hơn 50 danh thiếp nhà báo khác nhau của nhiều cơ quan báo chí. Tại trụ sở Công an phường Bến Thành, chị Nguyễn Thị Ngọc Nữ- nhân viên PR của Công ty Lê Bros tố cáo Hoàng từng lảng vảng ở hội nghị của công ty để nhận phong bì.

Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của tạp chí Thanh Niên, khẳng định: “Cơ quan không hề có phóng viên hoặc cán bộ nào tên Trung Hiếu”. Ông Hùng cho biết thêm, trước đây Tổng Công ty Thủy lợi 4, Công ty Lê Bros đã vài lần gọi điện thoại đến khiếu nại việc “phóng viên” Trung Hiếu vòi vĩnh, nhận phong bì.

Trung tá Phan Đình Trọng, Phó Trưởng Công an phường Bến Thành, cho biết sẽ xử lý vụ nhà báo dỏm theo đúng pháp luật.