Một nhà dân bị đánh mìn giữa đêm khuya

Trao đổi với PV, lãnh đạo công an huyện Lạng Giang cho biết: Vụ nổ được xác định xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay 25/11 ngay trước cửa nhà anh Trần Văn Nghị (SN 1982) và chị Lê Thị Hương (SN 1983) ở phố Giỏ - thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang - Bắc Giang. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an huyện Lạng Giang phối hợp với công an xã Tân Dĩnh đã có mặt tại hiện trường ghi nhận, lập biên bản đồng thời lấy lời khai nạn nhân, thu thập các căn cứ để xác minh, làm rõ sự việc.

Phần đầu chiếc xe tải bị vỡ nát sau tiếng nổ lớn.

Anh Nguyễn Văn Hòa, ở gần khu vực bị nổ mình kể lại sự việc: "Khi ấy, khoảng hơn 3h sáng, chúng tôi đang ngủ thì bất ngờ bị kéo bật dậy bởi một tiếng nổ rung trời. Còn chưa kịp định thần, ít phút sau, một tiếng nổ lớn nữa tiếp tục vang lên khiến nhiều hộ dân trong khu vực nhốn nháo không hiểu chuyện gì xảy ra".

Cửa cuốn nhà anh Nghị cũng bị mìn phá hỏng.

Ngôi nhà anh Trần Văn Nghị nằm ngay sát mặt được Quốc lộ 1A cũ. Tại hiện trường sự việc, chiếc xe tải của gia đình anh đậu ngoài cửa nhà bị mìn cày nát phần đầu xe. Phần cửa xếp và cửa kính nhà anh cũng bị phá hỏng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nhưng rất may cả 2 vụ nổ đều không gây thiệt hại về người.

Thường ngày anh Nghị chở thuê vật liệu xây dựng cho người dân trong vùng bằng chiếc xe tải của gia đình. Chị Hương vợ anh mở tiệm cắt tóc, gội đầu tại nhà. Một số hàng xóm của vợ chồng anh Nghị cho biết vợ chồng anh sống khá hòa thuận với bà con xóm giềng.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo Thế Cường (Dân trí)