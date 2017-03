Một nhân viên bưu điện bị đâm, cướp tài sản

(PL)- Chiều qua (22-3), cơ quan điều tra Công an huyện Củ Chi cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển Công an TP vụ án giết người, cướp tài sản do Nguyễn Thanh Quang (ngụ phường 12, quận Tân Bình) thực hiện.

Đêm 17-3, Quang rủ Trần Ngọc Tấn (nhân viên Bưu điện TP, ngụ phường 5, quận Tân Bình) đi Củ Chi chơi. Đến rạng sáng 18-3, cả hai ra về bằng xe máy. Đến đoạn quốc lộ 1A gần cầu vượt Củ Chi, Quang ngồi sau rút dao đâm vào cổ Tấn bất tỉnh, cướp điện thoại, tiền, vàng rồi tẩu thoát bằng xe Nouvo biển số 52-F49459 của nạn nhân. Người đi đường đưa Tấn đi cấp cứu. Ngày 19-3, Quang được người nhà đưa ra đầu thú tại Công an quận Tân Bình. Hiện Tấn đã qua cơn nguy kịch. V.BÁ