Một nhân viên điện lực bị hành hung khi đi thu tiền điện

Nạn nhân là là anh anh Lê Chí Thuận, SN 1961, thường trú tại xóm 10, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn.

Anh Lê Đức Thống, người chứng kiến vụ việc, tường thuật lại: khoảng 9h30 sáng ngày 19/6, anh Thuận đến nhà anh Thống thu tiền điện. Anh Thuận vừa vào nhà anh Thống được một lúc thì một người người đàn ông cùng xóm tên là Lê Quyền phóng xe máy đến.

Vừa dựng xe xuống, Quyền cầm một khúc gỗ dài khoảng 60cm xông vào đánh tới tấp vào đầu, ngực, tay, chân làm anh Thuận gục ngay tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu của anh Thuận, anh Thống vội chạy ra can ngăn, nhưng Quyền vẫn không chịu buông tha. Hoảng hốt trước những hành động hung hãn của Quyền, anh Thống đã lao vào nằm trên người anh Thuận để che đỡ. Đến lúc này tên Quyền mới chịu dừng tay rồi bỏ đi.

Anh Thuận nhập viện trong tình trạng hết sức đau đớn.

Ngay sau đó, anh Thuận được bà con lối xóm chở đi cấp cứu tại Trung tấm y tế huyện Hương Sơn. Sau hai ngày cấp cứu, hiện sức khỏe của anh Thuận vẫn rất yếu, các vết thương đều sưng tím, tinh thần hoảng loạn. Phía gia đình nạn nhân xác nhận, giữa hai bên có chút mâu thuẫn trong cuộc sống, tuy nhiên sự việc không đến nỗi phải giải quyết bằng bạo lực.

Ông Lê Văn Ngọ, Trưởng công an xã Sơn Trà cho hay, sau khi vụ việc xảy ra Công an xã Sơn Trà đã tiến hành lập biên bản, lầy lời khai các bên liên quan tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước mắt, Công an xã Sơn Trà yêu cầu Lê Quyền, người có hành vi tấn công anh huận phải có trách nhiệm chăm sóc trong thời gian anh Thuận nằm điều trị.

Theo Minh Lý - Văn Dũng (Dân trí)