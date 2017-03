Một nhân viên xe buýt hành hung khách

Sáng cùng ngày, bà Trần Thị Chính (ngụ xã An Cư) đón xe buýt 53N-4704 đi từ xã An Hữu đến An Cư. Khi lên xe, bà Chín đưa 10.000 đồng thì nhân viên bán vé tên Lan thối lại 5.000 đồng. Bà chín nói là hàng ngày đi có 4.000 đồng nhưng nhân viên này đã có lời nói xúc phạm đến bà Chín. Lời qua tiếng lại, Lan bất ngờ nhảy đến đấm đá túi bụi vào người bà Chín. Dù bà Chín yêu cầu dừng xe nhưng tài xế vẫn cố tình lái xe chạy. Chiếc xe này chỉ dừng lại sau khi bà Chín điện thoại báo Công an tỉnh Tiền Giang và lực lượng cảnh sát giao thông chặn dừng xe.