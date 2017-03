Một nhóm đòi nợ thuê ở Bình Định bị khởi tố

Ngày 20-6, Đại tá Lê Văn Lâm - Trưởng Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết đã khởi tố bốn bị can về tội bắt, giữ người trái pháp luật, trong đó ba bị can đã bị bắt tạm giam, một người được tại ngoại.

Đầu tháng 6-2014, Nguyễn Thành Chương (43 tuổi, ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) nói cho Đào Ngọc Dũng và Trần Thế Lực rằng anh HQB đang nợ mình một số tiền và muốn nhờ hai người này đòi giúp. Sau đó, Chương thỏa thuận với hai người sẽ trả công 50% trên số tiền đòi được với khoản nợ có giấy vay mượn và 70% số tiền đòi được đối với nợ không có giấy tờ.

Đào Ngọc Dũng, bị can trong nhóm đòi nợ thuê tại công an. Ảnh: HH Có “hợp đồng”, Lực gọi thêm Bùi Văn Đô và một người khác cùng tham gia vào vụ đòi nợ. Sau đó, cả nhóm thuê ô tô chở Chương lên thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, nơi anh B. đang làm việc để đòi nợ. Tuy nhiên, khi lên Đắk Nông, nhóm không tìm được anh B. Biết anh B. đang ở nhà tại Phú Yên, cả nhóm chạy ô tô đến Phú Yên đòi nợ. Trưa 9-6, khi gặp anh B., nhóm rượt đuổi, bắt giữ anh B., đẩy lên ô tô chở về Quy Nhơn. Trên đường đi, nhóm đòi nợ đánh đập anh B., thu điện thoại, thẻ ATM và buộc nạn nhân phải hứa hẹn chuyển trả ngay 100 triệu đồng... Nhận tin báo từ người thân anh B., Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên truy chặn, bắt giữ nhóm người này khi ô tô đến thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Sau khi củng cố hồ sơ, công an đã khởi tố bốn bị can về tội bắt, giữ người trái pháp luật và mở rộng điều tra vụ án. HƯƠNG HUYỀN