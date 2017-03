Một nông dân tử nạn vì điện khi đang tưới lúa

Chiều tối ngày 2/1/2011, bà Cao Thị Noãn, 46 tuổi, trú vùng 10, thôn Long Hòa, xã An Định, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) bơm nước cho lúa bằng mô-tơ điện. Sau khi bơm đủ nước, bà Noãn đến ngắt cầu giao điện thì bị điện giật ngã ra thửa ruộng của mình, chết tại chỗ.



Trên thi thể bà Noãn có một vệt cháy nám ở vùng ngực, còn trên đường dây dẫn điện, nhiều người phát hiện có một đoạn bị hở, thấm nước.



Nguyên nhân bà Noãn chết được xác định là do vết đường dây điện bị rò rỉ giật bà gây tử vong.





Theo Ly Kha (VTC News)