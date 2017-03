Một nữ 'cẩu tặc' bị người dân đòi 'xử'

Khoảng 8 giờ sáng 14-10 tại thôn 2, xã Văn Giang (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), người dân phát hiện hai người trộm chó nên đã tri hô, truy đuổi.

Một người chạy thoát, người còn lại bị bắt là một phụ nữ khoảng trên dưới 40 tuổi và bị dẫn giải lên công an xã.

Tại công an xã Văn Giang, người phụ nữ được xác định là Trần Thị Luyến (SN 1977) thôn Văn Diệm, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, Hải Dương.



Nữ quái trộm chó tại trụ sở Ban Công an xã Văn Giang

Trần Thị Luyến đã bỏ chồng, hiện có 3 con, con nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi và có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Luyến khai vì không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền nuôi con, cho nên lợi dụng người dân đi gặt lúa vào buổi sáng, Luyến cùng một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi xe máy đến địa bàn thôn 1, xã Văn Giang để trộm chó. Tuy nhiên, khi đang bắt trộm thì bị anh Hà phát hiện và truy bắt.



Nhiều người dân đòi "xử" nữ "cẩu tặc"

Ban công an xã Văn Giang đã thông báo cho các hộ dân bị mất chó, mèo lên công an xã khai báo, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Ninh Giang về phối hợp giải quyết.

Mặc dù, đã được cơ quan chức năng giải thích, nhưng do quá bức xúc vì bị mất nhiều vật nuôi, người dân xã Văn Giang đã chặn xe không cho người phụ nữ đi và đòi “xử” người này.

Đến 16 giờ 15 phút ngày 14-10, Luyến đã được đưa về trụ sở Công an huyện Ninh Giang giam giữ lấy lời khai.