Một nữ công an tử nạn trên đường sắt

Khoảng 16 giờ 40 ngày 12/8, chuyến tàu Thống nhất mang số hiệu TN1 lưu thông từ Bắc vào Nam đã tông phải một nữ công an đang băng qua đường sắt. Hậu quả làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.



Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là Nguyễn Thị Kỳ (SN 1986) quê ở xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; hiện đang công tác tại Công an huyện Nghi Lộc.



Trao đổi với VTC News, một đồng chí cán bộ quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, tai nạn xảy ra tại km 300 + 780, thuộc địa bàn xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc - Nghệ An), lúc này chị Kỳ đang điều khiển chiếc xe máy để băng qua đường.





Hiện trường xe chở xi măng lật nghiêng bên đường ray





Trong một diễn biến khác, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, tại Km269 + 350 thuộc địa bàn xã Diễn Yên (Diễn Châu - Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến hàng tấn xi măng đổ lên đường ray, gây ách tắc giao thông suốt 3 giờ đồng hồ.







Thông tin ban đầu, anh Nguyễn Danh Nam (27 tuổi - trú ở xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển xe ô tô mang BKS 37H-8404 lưu thông trên QL1A, xe bất ngờ mất lái lao vào lề đường và lật nghiêng.







