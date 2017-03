Một nữ CSGT bị bắt tạm giam

Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận thông tin trên vào sáng 5-9 và cho biết thêm, trước khi bị bắt, Trang đã bị giám đốc công an tỉnh tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.



Cùng ngày, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Khánh Hòa xác nhận quyết định khởi tố đối với Trang đã được phê chuẩn.



Công an phường Tân Lập, nơi Trang cư trú xác nhận lệnh tạm giam Trang đã được thi hành vào 11 giờ ngày 4-9.



Thông tin ban đầu, được giao nhiệm vụ thu phí cấp đăng ký xe mô tô, từ năm 2008, Trang đã dùng thủ đoạn khá tinh vi trong khi viết hóa đơn để tư túi một số tiền rất lớn.





Theo V.Tạo (NLĐO)