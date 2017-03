Một nữ sinh lớp 8 tại Biên Hòa bị mất tích

Chiều 24-3, chị V. L (khu phố 5, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) - mẹ của C.T cho biết: “Trưa 13-3, cháu đi học rồi không thấy về. Khi đi T mặc quần thun dài, áo thun trắng cổ tay in viền xanh, nói là sang nhà bạn thay đồ rồi đi học luôn”.

Đến chiều cùng ngày, gia đình không thấy cháu về nên tỏa đi tìm khắp nơi nhưng không có tung tích gì. Ngày 14-3, gia đình đã làm đơn báo cho Công an phường Thống Nhất về vụ việc mất tích của T. Bạn thân của T cũng cho biết đã cho nữ sinh này mượn tiền nhưng không rõ là để đi đâu. Mấy ngày qua, gia đình đã liên tục liên lạc vào số điện thoại Tú nhưng không ai nghe máy.

* Tại nhà ông Nguyễn Bá An (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông, Phú Yên) chiều 24-3, nhiều người đến thăm hỏi, chia vui với gia đình trước việc Diễm My được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích. Với lý do tinh thần Diễm My chưa được ổn định, bà Lanh không để cho con gái tiếp xúc với người ngoài. “Con tôi bây giờ lúc nhớ lúc quên, tinh thần chưa được ổn định” - bà Lanh nói.

Theo những người trong gia đình Diễm My, đến thời điểm này cô gái vẫn chưa kể lại thời gian bị mất tích, cũng không nhớ vì sao lại có mặt ở khu vực Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào đêm 22-3.

Diễm My là sinh viên năm cuối Trường CĐ Bách Việt (TP.HCM) đã đột ngột mất tích vào sáng 19-3 khi đang trên đường đến trường tìm hiểu lịch thực tập. Sau đó mấy ngày thì sinh viên này được người nhà tìm thấy tại khu vực Hàng Xanh.

C.HUY - H.PHÚC - VIỆT AN - T.LỘC