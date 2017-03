Một nữ sinh viên bị tạt acid ngay tại trường

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 5-2 tại cơ sở 2 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Nạn nhân là chị NHQ (28 tuổi, quê Bình Phước), sinh viên hệ tại chức của trường. Chưa rõ lý do vì sao chị Q. bị tạt acid. Tuy nhiên, có thể thấy hung thủ đã chuẩn bị và theo dõi chị Q. từ trước, chờ thời điểm ở giảng đường tối, vắng người mới ra tay.

Khu vực nhà vệ sinh ở lầu bốn giảng đường B Trường ĐH Kinh tế nơi chị Q. bị tạt acid. Ảnh: TK

Khoảng 19 giờ tối 5-2 , chị Q. đi học như thường lệ mà không biết có người theo dõi mình. Lúc chị Q. từ lớp học đi vào phòng vệ sinh ở lầu bốn của giảng đường B. Phòng vệ sinh nữ nằm khuất trong góc giữa hai dãy giảng đường và cầu thang nên vắng người qua lại. Khi chị Q. bước vào phòng vệ sinh, một phụ nữ lạ xuất hiện cầm can acid trên tay tạt vào người chị Q. Sau khi gây án, “nữ sát thủ” này nhanh chóng lẻn ra khỏi nhà vệ sinh và tẩu thoát. Nạn nhân bị acid gây phỏng khắp cơ thể đau đớn chạy ra khỏi nhà vệ sinh kêu cứu. Lập tức những sinh viên học cùng báo bảo vệ nhà trường đưa chị Q. đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy.

Phía bảo vệ Trường ĐH Kinh tế (cơ sở Nguyễn Tri Phương) cho biết sau khi sự việc xảy ra, đội bảo vệ cùng công an kiểm tra khắp trường nhưng chưa phát hiện dấu vết nghi can. Công an quận 10 đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành lấy lời khai của nạn nhân để khoanh vùng, truy bắt hung thủ gây án.

Sáng 9-2, khi chúng tôi quay lại địa điểm nơi chị Q. bị tạt acid và ghi nhận tại phòng vệ sinh của trường dấu vết acid vẫn còn dính vào cửa loang lổ.

Người nhà nạn nhân cho biết chị Q. bị tạt acid trúng nhiều bộ phận trên cơ thể, riêng vùng mặt thì may mắn chỉ bị thương nhẹ.