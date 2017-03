Một phạm nhân bị đâm chết ở bệnh viện

Theo thông tin ban đầu từ BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, khoảng 16g chiều 17-8, có cuộc ẩu đã giữa hai nam phạm nhân đang điều trị bệnh tại bệnh viện. Một người khoảng 34 tuổi (quê Hà Nội) và người khác khoảng 53 tuổi (quê Nam Định). Hậu quả phạm nhân khoảng 53 tuổi bị tử vong tại chỗ.

Cảnh sát 113, Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh phải huy động lực lượng xuống hiện trường để dẹp trật tự và đề phòng các phạm nhân khác đang điều trị bệnh tại đây lợi dụng tình hình để bỏ trốn.

Khoa Cách ly, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị bệnh cho các phạm nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và phạm nhân Trại giam số 6, Trại giam số 3 (Bộ Công an) đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương và huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Khoa này cách ly với các khoa khác ở bệnh viện và có công an túc trực bảo vệ 24/24.

Đ.LAM