Một phó công an xã bị đâm tại trụ sở

Hữu Tài hiện là bảo vệ cho một trường học



Theo điều tra ban đầu, Hữu Tài hiện là bảo vệ cho một trường học. Trước đây, Hữu Tài vi phạm pháp luật và bị ông Nguyễn Văn Tài (Sáu Cưỡng), phó công an xã bắt xử lý.

Sau khi nhậu say, chiều 16-7, Hữu Tài sử dụng xe gắn máy biển số 63B3-162.00 chạy đến trụ sở công an xã Bình Đức tìm ông Văn Tài để “tính sổ”. Vừa đến cổng trụ sở công an, thấy ông Văn Tài ngồi cùng một công an viên, Hữu Tài dùng dao đâm 3 nhát vào lưng, bụng và đùi ông. Dù bị đâm nhưng ông Văn Tài cùng một công an viên đã khống chế bắt gọn Hữu Tài.

Sau khi bị đâm ông Văn Tài được đưa đến bệnh viện đa khoa Tiền Giang mổ cấp cứu. Hiện ông Văn Tài đã qua cơn nguy kịch.