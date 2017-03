Một phó Công an xã bị đâm trọng thương tại nhà

Thượng tá Lê Xuân Điệp - Trưởng Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vụ việc nói trên xảy ra vào ngày 23/7. Phó trưởng công an xã Phú Thành Nguyễn Xuân Tuyến bị một tên bịt mặt xông vào nhà đâm chém. Hậu quả, anh Tuyến bị một vết đâm vào cổ và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện.

“Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã điều động anh em chiến sỹ vào cuộc điều tra, truy tìm và bắt được hung thủ đâm anh Tuyến. Hiện chúng tôi tạm giữ 2 ngày đối với đối tượng Nguyễn Hữu Quỳnh về tội “cố ý gây thương tích” để điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc cũng như động cơ đối với đối tượng này”, thượng tá Điệp cho hay.

Theo kết luận của bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, anh Nguyễn Xuân Tuyến bị một vết đâm trên cổ rộng 5cm, sâu 6cm lệch về bên phải cuống họng, đến thời điểm này đã qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Duy (Dân trí)