Một phó cục trưởng bị bắt trên chiếu bạc

Qua nhiều tháng theo dõi một nhóm người thường xuyên tụ tập đánh bạc trong các khách sạn lớn, công an TP Hà Tĩnh đã phục bắt quả tang khi cả nhóm đang say sưa “sát phạt” nhau. Tại chiếu bạc, công an đã thu giữ 17,5 triệu đồng và hàng trăm triệu đồng trên người các con bạc.

Hiện, công an TP Hà Tĩnh đang hoàn chỉnh hồ sơ của vụ việc để đưa ra xử lý theo pháp luật

Trước đó, ngày 28/8, công an Thanh Hoá đã bắt giữ một nhóm đối tượng gồm Giám đốc và nhiều trưởng phòng của Bảo Việt tỉnh ngay tại trụ sở cơ quan. Ngày 10/7, công an thị xã Cửa Lò cũng bắt quả tang ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Đại Mỗ, Từ Liêm khi ông này tham gia đánh bạc tại một khách sạn của thị xã Cửa Lò.

Theo Hồng Thuý (VNN)