Một phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hiện trường vụ việc, phóng viên Lê Hiếu đang ôm đầu vì bị hành hung.

Theo như bản trình bày tại trụ sở Công an phường Xuân Phương, anh Hiếu cho biết: Khoảng 10 trưa 21-12, anh Hiếu và bạn có mặt tại địa điểm trên, sau khi đi qua cổng của khu đô thị Xuân Phương, phóng viên đã xuất trình đầy đủ thẻ nhà báo với hai bảo vệ để xin tác nghiệp. Tuy nhiên, anh Hiếu đã không được sự đồng ý của hai người này, sau đó anh Hiếu và người bạn quay ra đường thuộc trục đường 70 để chụp ảnh cổng của khu đô thị (khu vực không có biển cấm quay phim chụp ảnh) thì bị một người mặc quần áo bảo vệ với bảng tên Trần Văn Đông đi xe máy tới dùng cùi trỏ và tay đánh liên tục.

Tuy bạn của anh Hiếu có can ngăn nhưng tại thời điểm trên xuất hiện thêm hai bảo vệ xông tới, một người đã dùng tay đánh vào người và kéo anh Hiếu vào bên trong ban quản lý tòa nhà để xử lý. Anh Hiếu chia sẻ: “Vào thời điểm trên, do mang theo nhiều đồ đạc, máy móc nên tôi không kịp phản ứng gì, rất may khi đó có một học viên cảnh sát đi ngang qua đó, thấy vậy đã vào can ngăn. Nhưng họ vẫn hung hăng đe dọa tôi”.



Bản tường trình của phóng viên Lê Hiếu tại trụ sở Công an phường Xuân Phương.

Anh Hiếu cho biết hiện tại mình chỉ bị sưng nhẹ, do vậy không yên cầu giám định thương tật cũng như bồi thường. Tuy nhiên, anh mong muốn cơ quan chức năng xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Được biết khu đô thị Xuân Phương do Sông Đà 7, thuộc Tổng Công ty Sông Đà làm chủ đầu tư.





Một trong số những người bảo vệ hành hung Phóng viên Hiếu.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Dương Tiến, Trưởng Công an phường Xuân Phương, cho biết cơ quan này đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc nhân viên của Công ty Bảo vệ Thịnh An hành hung anh Lê Thanh Hiếu, phóng viên báo Tri Thức trực tuyến. Cũng theo ông Tiến, hiện công an phường đã có báo cáo gửi lên Công an quận Nam Từ Liêm về vụ việc trên.