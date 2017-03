Một phụ nữ bị chó dữ của của công ty may cắn đến chết?

Cáo phó của bà Lý Thị Nga

Thông tin từ bệnh viện Việt -Tiệp Hải Phòng cho biết, 6h55’ ngày 8/6, bệnh viện Việt Tiệp tiếp nhận một bệnh nhân nữ, bà Lý Thị Nga, SN 1947, nguyên quán tại xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, trú tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng trong tình trạng trên người có hàng trăm vết thương. Người nhà bệnh nhân khai trong hồ sơ bệnh án ban đầu, bà Nga bị 3 con chó ở nhà cắn nát người. 11h cùng ngày, bà Nga đã tử vong do mất máu và sốc đa chấn thương.

Tuy nhiên trao đổi với PV, anh Anh, một người thân của bà Nga cho rằng bà Nga bị ngã dẫn đến tử vong chứ không phải do chó cắn. “Vào sáng sớm ngày 8/6, bà Nga đi đổ rác thì bị chó trong cty đuổi, bà Nga chạy và bị ngã”, anh Anh nói. Sau đó bà Nga được chuyển đến bệnh viện Việt -Tiệp để điều trị và tử vong vào lúc 11h5, ngày 8/6, anh Anh cho biết thêm.

PV đã tìm đến CA huyện An Lão để thu thập thêm thông tin, một cán bộ trực ban cho biết CA huyện không nhận được thông tin vụ việc này. Trong khi đó, đại diện CA thị trấn An Lão nói: “Khi nhận được thông tin trên, chúng tôi đã tới cty Thái Anh để tìm hiểu sự việc, bà Nga nhiều khả năng tử vong là do truỵ tim chứ không có chuyện bị chó cắn chết như dư luận đồn thổi”.

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.