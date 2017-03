Một phụ nữ bị chồng đốt

Theo lời bà Phúc, khoảng 2 giờ sáng 23.10, bà chuẩn bị đi ngủ nhưng thấy chồng là ông Huỳnh Hữu Dĩnh (44 tuổi) không đi ngủ mà đi qua đi lại. Trong lúc bà Phúc ngon giấc, ông Dĩnh đổ chai dầu hỏa vào gối, dùng quẹt đốt.

“Tôi đang ngủ, nhưng có cảm giác nóng nên vùng dậy chạy ra ngoài.



Lúc này, chồng tôi chạy theo dùng mền chụp lại, rồi bắt tôi nhốt lại trong nhà đến 16 giờ cùng ngày. Do phụ nữ xã biết sự việc xảy ra nên điện thoại cho gia đình tôi đến. Lúc này chồng tôi mới thả ra để đưa đi cấp cứu”, bà Phúc kể lại.









Bà Phúc cho biết, do gia đình khó khăn nên vào tỉnh Long An bán vé số và mới trở về nhà hơn 1 tháng nay. Do vợ chồng xích mích bà nên mới bị chồng đốt.Trong khi đó, ông Dĩnh thừa nhận là đã dùng dầu hỏa đốt bà Phúc vì nóng giật tức thời. “Lúc đó, tôi nóng quá nên mới thiếu suy nghĩ. Bây giờ, tôi thật sự hối hận việc mình đã làm. Tôi chỉ mong muốn gia đình hạnh phúc, nhưng ai dè…”, ông Dĩnh ăn năn hối hận.Bà Phúc nhập viện lúc 21 giờ tối 23.10 trong tình trạng bỏng độ 1-2, diện tích 10% ở vùng mặt, 2 tay do dầu hỏa cháy.Theo Đức Huy (TNO)