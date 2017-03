Một phụ nữ bị chồng hành hung dã man vì ghen tuông

Trên cơ thể chị Ánh, những vết bầm tím, thương tích vẫn chưa được liền da. Chị Ánh cho biết, tối ngày 22/10, sau khi về nấu cơm tối cho chồng là Bùi Hữu Hòa (SN 1966), một số bạn bè làm cùng chị Ánh (ở xưởng da của Cty Cá sấu Việt Nam nằm trên địa bàn phường) đến nhà xin phép chồng cho chị đi liên hoan cùng họ.

Chị Ánh với các vết thương do bị chồng hành hung.

Đến hơn 22g cùng ngày, chị Ánh về đến nhà thì Bùi Hữu Hòa lập tức đóng cửa, sau đó lấy điếu cày đập vào đầu chị Ánh. Khi điếu cày vỡ, Hòa tiếp tục dùng khung ảnh (70x50cm) đập nhiều nhát vào đầu người vợ. Đến khi khung ảnh vỡ tan, Hòa lấy chân dận mạnh vào ngực, dùng tay đấm vào mặt, người chị Ánh, miệng nói “Tao đánh cho mày chết”, đồng thời tra khảo chị đi với ai, ngoại tình ở đâu...

Khi chị Ánh kêu la, Bùi Hữu Hòa đã dùng giẻ lau nhà nhét vào miệng, xiết cổ vợ. Lúc này vết thương ở đầu chị Ánh chảy nhiều máu khiến chị choáng váng, nằm sõng xoài dưới đất. Còn Ánh bỏ mặc vợ, lấy rượu ra uống và liên tục chửi bới chị, rồi lại tiếp tục dùng cán chổi, dùng tay đánh vợ. Cuộc đánh đập, tra khảo kéo dài đến 3 giờ sáng ngày 23.10. Do thấy chị Hòa đã ngất xỉu, Hòa gọi điện cho em gái đến đưa vợ đi cấp cứu.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Trung tâm Pháp y Hải Phòng, chị Ánh nhập viện trong tình trạng tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, bị một vết thương vùng đỉnh đầu dài 5cm, chấn thương sọ não, bầm tím, tụ máu dưới da rải rác toàn thân. Hiện vết thương đã được khâu nhưng vẫn còn sưng nề, mắt và má bầm tím…

Thượng tá Vũ Tiến Thành, trưởng Công an phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết: sau khi người nhà nạn nhân có đơn trình báo, Công an phường đã triệu tập Bùi Văn Hòa, sau đó ra lệnh tạm giữ hành chính 2 ngày, yêu cầu đối tượng này viết tường trình.

Hòa đã khai nhận hành vi đánh vợ do ghen tuông. Công an phường đã hoàn chỉnh hồ sơ, hiện đang đợi kết quả giám định thương tích của chị Ánh. Nếu đủ điều kiện để khởi tố hình sự, công an phường sẽ chuyển hồ sơ lên công an huyện thụ lý, giải quyết.

Theo một số người dân khu vực xung quanh, Bùi Văn Hòa đã nhiều lần đánh vợ vì ghen tuông, nghi ngờ chị Ánh ngoại tình. Do Hòa thường đánh vợ vào ban đêm, sau khi đã đóng chặt cửa, nên hàng xóm cũng ít can thiệp. Lần vừa rồi, hàng xóm có biết nhưng chỉ loáng thoáng vì Hòa đã bịt miệng vợ không cho kêu cứu nên họ không biết.

Được biết, chị Ánh và Bùi Hữu Hòa có với nhau hai mặt con, con gái lớn đã 24 tuổi, lấy chồng ở riêng, con trai nhỏ 20 tuổi, đi làm xa. Hòa làm thợ xây, còn chị Ánh làm ở Cty Cá sấu gần đó. Chị Ánh là người có nhan sắc, ăn mặc hợp mốt, trẻ trung nên Hòa hay nghi ngờ, ghen tuông.

