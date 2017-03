Một phụ nữ bị đâm thủng tim ở hồ Linh Đàm

Khoảng 6h sáng 5/9, xác một phụ nữ trung niên được phát hiện ở vỉa hè đi bộ của hồ Linh Đàm, thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại hiện trường, các vết máu loang do trời mưa suốt nhiều tiếng.



Theo nhà chức trách, nạn nhân bị đâm bằng vật nhọn, trong đó có vết trúng tim khiến bà tử vong tại chỗ.



Theo tin ban đầu, nạn nhân là bà Đàm Thị Xuyến, 46 tuổi, vợ của một trưởng Công an phường thuộc quận Hoàng Mai. Tối 4/9, bà đi xe SH ra khỏi nhà và không thấy về.



Cơ quan chức năng nghi ngờ nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai làm rõ nguyên nhân.





Theo Hoàng Việt - Phương Sơn (VNE)