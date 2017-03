Một phụ nữ bị hiếp dâm, cướp tài sản giữa ban ngày

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ nghi can Hoàng Đình Thành (28 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.



Theo cơ quan điều tra, vào chiều 6-12, chị DT (34 tuổi, quê An Giang) đi làm về, khi đến bãi đất trống trên đường số 3 (Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) thì bị Thành dùng dao khống chế. Sau đó Thành đưa nạn nhân vào khu đất trống bên trong thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp điện thoại di động cùng 600.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Chị T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau đó cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi can.