Một phụ nữ bị làm nhục giữa đường

Nghiêm trọng hơn, họ đã cắt xé hết áo quần của nạn nhân, sau đó dùng ớt tươi giã nát xoa vào những nơi "nhạy cảm" của chị Thanh trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Ngang nhiên làm nhục người khác

Sau hơn 1 tuần nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam do bị đánh ghen tàn nhẫn, đến ngày 31-5, chị Nguyễn Thị Thu Thanh vẫn chưa thể xuất viện vì còn bị đau rát khắp người.

Chị Thanh nghẹn ngào kể: Khoảng 8 giờ 30 ngày 23-5, sau khi đi họp phụ huynh cho con về, đến đoạn đường giao thông nông thôn thuộc thôn Vĩnh An (xã Tam Xuân 2) thì chị bất ngờ bị một nhóm người cả trai lẫn gái chặn đường. Chị chưa kịp dừng xe thì nhóm người trên đã đẩy ngã xe và kéo chị ra giữa đường.

Tiếp đến 4 phụ nữ gồm Lê Thị Sương (1970), Trần Thị Thành (1982), Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hồng và một số người bịt mặt khống chế đánh khắp người, đồng thời nắm giữ tay chân chị Thanh để cho bà Trần Thị Thu (1960, cùng trú thôn Bà Bầu) dùng kéo cắt áo quần, cắt tóc. Sau khi cắt xong, lúc bấy giờ chị Thanh trần như nhộng, không một mảnh vải che thân thì bà Thu lấy ớt trái tươi đã giã nát xoa lên khắp người chị Thanh, đặc biệt là "vùng kín" và mắt. Không chịu đựng được đòn tra tấn, chị Thanh đã bất tỉnh tại chỗ.

Chị Nguyễn Thị Thu Thanh đang điều trị tại bệnh viện .

Do địa điểm xảy ra sự việc gần trường học, nên nhiều người đi họp phụ huynh về và những người đi trên đường thấy vậy hiếu kỳ, tập trung lại xem rất đông, nhiều người bất bình bức xúc trước hành động trên nên lên tiếng và muốn đến can ngăn, thế nhưng bà Thu và nhóm người đó hăm dọa, "nếu ai vào ngăn cản sẽ bị đâm".

Thấy thái độ hung dữ của nhóm người trên nên mọi người chỉ biết đứng xem. Sự việc cứ thế diễn ra khoảng 15 phút, sau đó rất may là có ông Nguyễn Tấn Oanh, nhà gần đó cũng đến chứng kiến, thấy quá bất bình nên ông Oanh rút điện thoại ra nói với nhóm người của bà Thu là điện báo CA, nghe vậy họ mới chịu dừng tay và lẩn trốn.

Khi nhóm người hành hung kia buông tha, thì chị Nguyễn Thị Phúc, nhà ở gần đấy lấy áo quần của mình mang ra cho chị Thanh mặc, sau đó mọi người đưa chị vào bệnh viện cấp cứu.

Theo hồ sơ bệnh án tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Thu Thanh bị đa chấn thương, đồng thời "vùng kín" bị tổn thương nặng do sức cay, nóng của ớt tác động.

Tang vật của vụ án và áo quần chị Thanh bị xé rách.

Một kiểu tống tình?

Theo chị Thanh, nguyên nhân của sự việc trên do bà Thu ghen tuông vì cho rằng, chị Thanh có mối quan hệ bất chính với chồng mình là ông Dương Văn Hương (1958, trú cùng thôn).

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, cách đây khoảng 2 năm, ông Hương bắt đầu có tình ý với chị Thanh. Cuối năm 2009, chị Thanh và ông Dương Văn Hương trong một lần ra Đà Nẵng có chụp chung hình với nhau.

Sau đó vì sợ người khác phát hiện, chị Thanh đã yêu cầu ông Hương xé những tấm hình trên và ông Hương đã xé những tấm hình đó. Hình đã xé, thế nhưng những tấm phim vẫn còn.

Với những tấm phim đó, theo chị Thanh cho biết, nhiều lần ông Hương đã lấy nó ra uy hiếp để được gần gũi với chị, nếu chị không chấp nhận thì ông Hương tuyên bố sẽ sang hình đó ra và đem phát tán. Và sự thật cách đây khoảng 2 tháng, những bức ảnh trên đã được phát tán rất nhiều cho người dân tại địa phương xem. Sau khi những bức ảnh trên được "công bố", bà Thu đã dọa sẽ đánh chị Thanh, và thực tế, sự việc đã xảy ra như trên.

Ngày 31-5, Phó trưởng Công an xã Tam Xuân 2 Nguyễn Văn Thường cho biết: Việc chị Nguyễn Thị Thu Thanh bị hành hung làm nhục giữa đường trước sự chứng kiến của hàng trăm người là hoàn toàn đúng sự thật.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của quần chúng, công an xã đã có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông, đồng thời đưa chị Thanh đi cấp cứu. Hiện tại công an xã đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để chuyển lên Công an huyện Núi Thành nhằm có hướng xử lý tiếp theo.