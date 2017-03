Một phụ nữ bị người tình đánh đập dã man

Chị Diệp làm nghề uốn tóc tại TP. Biên Hòa. Trong một dịp tình cờ chị quen biết rồi yêu Phạm Minh Cường (SN 1970, ngụ TP. Biên Hòa) vào đầu năm 2010. Cách đây khoảng ba tháng, Cường đưa Diệp về phòng trọ sống chung. Nhiều lần Diệp bảo đi đăng ký kết hôn nhưng Cường đều tìm cách từ chối. Càng về sau Cường càng tỏ ra cộc cằn, thô lỗ.

Chiều 18-12-2010, sau khi rời chỗ làm, Diệp cùng ba người bạn nữ khác đi ăn lẩu tại quán Trường Thọ. Mọi người ngồi ăn đến 21 giờ thì Cường tới gọi về nấu cơm, Diệp bảo Cường về trước, tính tiền xong Diệp về sau. Khi Diệp cùng một bạn nữ về đến phòng trọ thì Cường đuổi bạn của Diệp. Cô bạn vừa đi khỏi, Cường nắm đầu Diệp lôi vào phòng khóa trái cửa rồi ra tay đánh tới tấp mà không hề nói lý do. Bị đánh quá đau, Diệp đưa tay đỡ thì Cường càng hung hăng hơn, một tay nắm tóc, tay kia liên tiếp đánh vào mặt cô. Khi không còn chịu nổi, Diệp quỳ xuống van xin nhưng Cường vẫn tiếp tục đánh. Đến lúc Diệp ngã xuống đất, Cường dùng chân đạp mạnh vào ngực. Diệp vùng dậy chạy ra cửa thì bị Cường lôi lên giường trùm mền, cầm cây tiếp tục đánh đến khi chị ngất xỉu. Sáng hôm sau Diệp mới tỉnh, toàn thân đau nhức, khắp người bị bầm tím. Diệp xin về nhà bà con ở Trảng Bom nhờ đưa đi bác sĩ nhưng Cường không cho. Đến 9 giờ ngày 20-12, lợi dụng lúc Cường đi ra ngoài chị Diệp mới trốn được.

Chúng tôi hỏi sao không đi báo công an, chị Diệp nói do bị Cường đe dọa. Ngày 21-12 chị Diệp đã đến Công an phường Tân Phong, TP. Biên Hòa trình báo. Hành động đánh người của Phạm Minh Cường có dấu hiệu của tội “cố ý gây thương tích và hành hung người khác”. Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý vụ việc.



Theo SONG NGÂN (CATP)