Một phụ nữ bị tạt axít vào mặt

Nạn nhân là chị Lê Thị Thanh (35 tuổi), trú tại thông 12, xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Theo một số người dân sống quanh khu vực gia đình chị Thanh cho biết, vào khoảng 20h, ngày 17/10/2011, trong lúc chị Thanh đang đứng bán thuốc cho khách hàng ở cửa hàng trước nhà mình thì bất ngờ có một người đàn ông đi từ ngoài vào cầm lọ axít hắt thẳng vào mặt.

Quầy thuốc nơi chị Thanh bị tạt a xít

Chị Thanh chỉ biết kêu lên rồi ôm mặt đau đớn. Người nhà chị Thanh ở phía trong đã chạy ra xem sự việc thì tá hỏa thấy chị Thanh đang vật vã trong cơn đau đớn. Ngay lập tức, chị Thanh được gia đình và bà con hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng toàn bộ khuôn mặt.

Được biết, tại thời điểm đó còn có một số người khách đang mua thuốc cũng bị a xít té vào người, rất may chỉ bị nhẹ. Vụ tạt a xít xảy ra đã làm xôn xao cả một vùng quê vốn yên bình.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc đã có mặt để bảo vệ hiện trường và tổ chức vây bắt đối tượng. Đồng thời báo cáo tình hình vụ việc lên Công an huyện Hậu Lộc.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Văn Hiền, Trưởng Công an xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc xác nhận: “Đúng là có vụ việc tạt a xít xảy ra trên địa bàn xã. Chị Lê Thị Thanh đã bị một đối tượng lạ đến tạt a xít thẳng vào mặt. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng công an xã, phối hợp với lực lượng điều tra Công an huyện tới ngay hiện trường để nắm bắt vụ việc và tổ chức vây bắt đối tượng. Đồng thời có yêu cầu ông Lê Văn Thư, bố đẻ chị Thanh viết báo cáo sự việc.

Ông Trịnh Văn Hiền, Trưởng công an xã Lộc Tân trao đổi với PV

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, nơi xảy ra vụ việc lại nằm sát đường, sau khi hành động xong đối tượng đã bỏ chạy khỏi địa bàn, nên công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn”.

“Về phía gia đình chị Thanh có hai con và sống hòa thuận, không có mâu thuẫn với ai ở địa phương cả. Chị Thanh sau khi được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc do vết bỏng qúa nặng nên đã được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị”, ông Hiền cho biết thêm.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ tạt a xít nói trên để nghiêm trị trước pháp luật.

