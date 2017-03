Một phụ nữ bị tạt nguyên ca a xít vào mặt

Theo trình bày của anh V. (người làm công cho chị T), khoảng 16h30’ ngày 5/11, chị T đang điều khiển xe máy trên đường về nhà. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 1, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, Trảng Bom (cách nhà khoảng 80m) thì có 2 đối tượng thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy vượt lên, ép xe. Đối tượng ngồi sau lấy ca a xít đã được chuẩn bị sẵn tạt thẳng vào mặt chị Thah làm nạn nhân gục ngã trên đường.



Gây án xong 2 tên côn đồ chạy thoát. Chị T được người dân đưa đến bệnh viện Thống Nhất (Trảng Bom) cấp cứu.Hiện chị T đã được người nhà đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị trong tình trạng bị bỏng nặng toàn mặt. Sức khỏe nạn nhân đang rất yếu, đặc biệt mắt của chị Thanh không thể mở ra do bị dính a xít rất nghiêm trọng.Theo thông tin ban đầu, chị T sống rất hòa thuận với những người xung quanh.



Trong thời gian gần đây, chị T thường xảy ra mâu thuẫn với 1 người tên C. do người này hùn vốn làm ăn với chị T. Trong quá trình làm ăn, người tên C. có vay chị T 1 số tiền lớn, nhiều lần chị T đến hỏi nhưng C. không trả và xảy ra cự cãi. Không bao lâu sau thì xảy ra vụ việc trên.Công an Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, đang tập trung truy xét điều tra làm rõ.





Theo M.Q (VTC News)