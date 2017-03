Một phụ nữ bị thiêu cháy trong nghĩa địa

Xác chết người phụ nữ bị cháy xám đen, biến dạng nhưng cỏ cây quanh tử thi không bị cháy - ảnh: H.C

Lúc 11 giờ ngày 6/5/2011, nhóm người đi nhặt ve chai vào trong khu vực nghĩa địa thì phát hiện xác một phụ nữ (khoảng 30 tuổi, chưa rõ họ tên, quê quán) đã bị thiêu cháy đen từ đầu đến chân, không thể nhận dạng. Bên cạnh xác chết còn có một can nhựa loại 5 lít bên trong còn một ít xăng, một quẹt gas và một chậu nhựa.Sau đó Công an, Ban giám định pháp y TP Biên Hòa tiến hành điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Điều đáng nghi ngờ là tuy xác bị chết cháy xám đen, co quắp nhưng cây cỏ xung quanh thi thể không hề bị cháy.