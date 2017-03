Một phụ nữ bị xe đầu kéo cán chết khi qua đường

Sáng 5-3, trên tuyến đường ĐT743 thuộc địa bàn thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm một phụ nữ đi xe đạp chết thảm.



Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoa Hường (48 tuổi, quê Long An).



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh HL

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, bà Hường đạp xe đi nhặt ve chai hướng từ chợ Tô Châu (khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) băng qua đường ĐT 743, gần ngã tư Bình Thung. Khi đến ngã tư thuộc khu phố Đông Tác,phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương), bà dắt xe đạp qua đường.



Đúng lúc này, xe container mang biển số 51C-425.03 (chưa rõ danh tính tài xế) kéo theo rơmoóc biển số 51R-080.44 đang chờ đèn đỏ thì gặp đèn xanh nên tăng ga lên phía trước.

Do tốc độ quá nhanh, tài xế không làm chủ được tay lái nên tông trúng và cuốn bà Hường vào gầm xe. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên không qua khỏi.

Tại hiện trường, chiếc xe đạp của nạn nhân nằm bẹp dí, biến dạng dưới gầm xe đầu kéo, nhiều đồ dùng cá nhân vương vãi khắp lòng đường. Vụ tai nạn đã làm giao thông trên tuyến đường bị ùn tắc.

Hiện lực lượng chức năng thị xã Dĩ An đã có mặt và tiến hành xử lý vụ việc.