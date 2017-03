Một phụ nữ chết bất thường dưới mương nước

Theo thông tin ban đầu, sáng 11-12, một số hộ dân tại ấp 3, xã Phước Vĩnh An (Củ Chi) thấy vật thể lạ trôi trên dòng kênh N31A đã tiến lại kiểm tra thì phát hiện thi thể một phụ nữ nên hô hoán và báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Phước Vĩnh An và các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Củ Chi có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác định nạn nhân tên NTBT (nữ, 29 tuổi, ngụ Củ Chi) có một số thương tích ở tay, cổ.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y và thu giữ một số vật chứng tại hiện trường phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về lo hậu sự.

Hiện trường nơi chị NTBT tử vong. Ảnh: XN

Theo người thân cung cấp, chị T. là công nhân của một công ty may trong KCN Tây Bắc Củ Chi. T. hiện sống chung với mẹ ruột tại ấp 4, xã Phước Vĩnh An (Củ Chi). Khoảng 6 giờ ngày 10-12, trước giờ đi làm, T. nói với mẹ mình về muộn vì có hẹn với bạn đi ăn tối. Sau đó, chị điều khiển chiếc xe Wave (biển số 51Y2-0072 ) đi làm. Đến tối cùng ngày, người mẹ không thấy T. về nhà đã gọi điện thoại cá nhân nhưng không được. Nghi vấn có chuyện, gia đình tổ chức đi tìm nhưng “biệt vô âm tín”. Chỉ tới khi nhận thông báo có người tử vong ở kênh nước, gia đình đến nơi nhận diện mới biết T. đã không còn nữa.

Bà Lý Thị Rụa (mẹ nạn nhân) cho biết khoảng hai tuần trước, bà thấy con gái có biểu hiện bất thường, khi gặng hỏi, T. tâm sự với bà có cự cãi với một số người và chưa được giải quyết. Sau khi xảy ra sự việc, bà Rụa nghi vấn con gái mình bị sát hại do khi đưa con về nhà lo hậu sự thì bà thấy con gái có những thương tích ở hai tay, cổ và mặt. Ngoài ra, chiếc ĐTDĐ mà T. sử dụng đã biến mất, chỉ còn túi xách và xe máy tại hiện trường. Lần cuối bà gặp con thì được T. nói có người hẹn đi ăn tối rồi sau đó tử vong. Nơi xảy ra sự việc là khu vực rất vắng người qua lại.

Cơ quan CSĐT huyện Củ Chi cho biết khi nhận thông tin từ công an xã, cơ quan này đã điều cán bộ chuyên trách đến hiện trường khám nghiệm. Hồ sơ liên quan vụ việc đã được lập để phục vụ công tác điều tra.