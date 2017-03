Một phụ nữ đến trường tiểu học treo cổ tự vẫn

Nhận được tin báo, Công an phường An Sơn và TP. Tam Kỳ đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Cúc (23 tuổi, trú xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, Quảng Nam), đăng ký tạm trú tại nhà người chị thuộc khối phố 7 (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ), đang đi xin việc nhưng chưa được và có dấu hiệu mắc bệnh hoang tưởng.

Thầy cô giáo và học sinh sững sờ nhìn thi thể nạn nhân Trần Thị Cúc (Ảnh: Dân trí)

Được biết, vào tháng 1/2011, tại ngôi trường tiểu học này cũng có một nam thanh niên tên là Lê Xuân Vượt (SN 1983, trú tại khối phố 6, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) treo cổ tự vẫn.



Lo lắng ảnh hưởng đến tâm lý của các em học sinh, sau khi nhận được tin báo có người tự vẫn ở sân trường, Ban giám hiệu đã cho các em tạm thời nghỉ học. Hiện nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành làm rõ.

