Một phụ nữ kéo rập rớt xuống biển tử vong

Theo đó, chiều 14-3, chị Hiền cùng chồng là anh Trần Văn Huấn lên tàu của gia đình đi đánh cá ngoài vùng biển Vũng Tàu như thường lệ. Khoảng 6 giờ sáng 15-3, anh Huấn lái tàu còn chị Hiền đứng bên ngoài thả rập. Lúc này chị Hiền bị vướng dây lưới nên bị kéo ngã xuống biển. Thấy vậy anh Huấn nhảy xuống cứu vợ. do sóng to, khi gỡ được chân chị Hiền khỏi dây lưới thì chị Hiền đã đuối sức, buông tay anh Huấn chìm xuống. Anh Huấn cũng vật lộn với sóng lớn và đuối sức. Được biết gia đình anh Huấn, chị Hiền mới từ quê Nam Định vào TP Vũng Tàu thuê phòng trọ, làm nghề đi tàu đánh cá mấy tháng nay. Trước đó anh chị thuê người phụ việc nhưng mới đây người này bị gãy chân, do đó chị Hiền phải đi thả rập phụ chồng nhưng chị không biết bơi. Hai vợ chồng có một con nhỏ. Sau khi được đưa vào bờ, người thân, hàng xóm tổ chức khâm liệm và đưa thi thể chị Hiền về quê an táng.

T.KHÁNH