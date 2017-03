Một phụ nữ lao ôtô vào gốc cây cao su tử vong

Khoảng 4h ngày 11/1, chị Lê Thị Luyến (34 tuổi, ngụ ấp Hưng Lập A, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ôtô biển số 94A – 0089 trên Quốc lộ 13 từ hướng xã Minh Lập (huyện Chơn Thành) về xã Tân Hưng (huyện Hớn Quản). Khi xe đến địa phận thuộc tổ 2, ấp Hưng Lập B (xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản), chiếc xe mất thắng dẫn đến chị Luyến tự lao ôtô vào gốc cây cao su bên đường dẫn đến trọng thương.



Do không được phát hiện kịp thời nên sau khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, chị Luyến đã tử vong tại đây.

Ngày 13/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông do tự đâm vào gốc cây cao su dẫn đến tử vong là do phương tiện không đảm bảo an toàn.





Theo Phương Lâm (Bee)