Một phụ nữ tâm thần xinh đẹp 3 lần trộm xe máy

Liên tiếp trong 2 ngày 16 và 17/9, gần trụ sở công an phường 7 (Đà Lạt) đã xảy ra hai vụ trộm xe máy của người dân. Thủ phạm được xác định là Châu Như Hạnh (24 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), trẻ đẹp và rất có duyên.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, Hạnh mới li hôn chồng được khoảng 1 năm. Sau khi li hôn, cô gái trẻ đẹp này đã mắc bệnh tâm thần rồi bỏ nhà ra đi. Đã nhiều lần gia đình đưa về chăm sóc nhưng cô gái này nhất quyết không chịu ở nhà mà trốn đi khắp nơi.

Trước đó, Công an phường 7 đã tiến hành bắt giữ Châu Như Hạnh cũng với tội danh trộm cắp tài sản (xe máy), nhưng do phát hiện Hạnh có biểu hiện của một bệnh nhân tâm thân nên sau đó đã thả tự do.

Đây là lần thứ 3 từ kể từ đầu tháng 9 đến nay Hạnh dắt trộm xe của người dân. Cô gái này hồn nhiên dắt xe đã trộm đi trên phố nên chỉ ít phút sau khi mất khổ chủ đã tìm được xe của mình.

