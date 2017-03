Một phụ nữ thoát chết hi hữu dưới gầm xe container

Thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 30 ngày 12-10, chị Bạch Thị Bác Ái (29 tuổi) điều khiển xe tay ga lưu thông trên đường ĐT743 hướng từ BV Quân đoàn 4 về vòng xoay An Phú. Khi đến ngã tư 550 (thuộc phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe container mang biển số 51C-479.33 lưu thông cùng chiều.



Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến xe máy và chị Ái bị cuốn vào gầm container và kéo lê một đoạn. Tuy nhiên, chị Ái chỉ bị thương nên được tài xế container cùng người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm mắc kẹt dưới bánh trước bên trái của container. Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến tình hình giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Nhận tin báo, CSGT thị xã Dĩ An đã có mặt để giải quyết vụ việc, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực. Đến 18 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết.