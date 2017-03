Một phụ nữ treo cổ bên cạnh con trai 2 tháng tuổi

Rất đông công an và người dân địa phương vây quanh khu nhà trọ, nơi phát hiện người treo cổ



Vụ việc đau lòng xảy ra tại căn nhà trọ nằm tại ấp Nội Hóa, phường Bình An, thị Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Nạn nhân chết trong tư thế treo cổ được xác định là chị Huỳnh Thị Hoài Ly (24 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú tại phường Bình An, thị xã Thuận An, Bình Dương).Thông tin ban đầu, tối 23/9, chị Ly và chồng xảy ra tranh cãi.



Sau đó, người chồng bỏ ra nhà ngoài ngủ. Rạng sáng 24/9, anh này thức giấc đi xuống nhà uống nước thì kinh hoàng phát hiện vợ mình đã chết trong tư thế treo cổ giữa nhà. Kế bên đứa con trai mới 2 tháng tuổi vẫn đang say giấc.





Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường. Đến 10h15' sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn chưa được chuyển ra ngoài.



Hiện công an thị xã Dĩ An đang phối hợp cùng Phòng khoa học hình sự công an tỉnh Bình Dương làm rõ nguyên nhân vụ việc.