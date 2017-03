Một phụ nữ tử vong khi xem tiệc cưới tại bãi tắm

Khoảng 19h ngày 22/12, bà Trần Thị Lan (49 tuổi, trú tổ 21, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đi xem đám cưới được tổ chức tại quán cà phê Biển Đảo (thuộc bãi tắm Mân Thái) phía đối diện nhà mình. Sau đó, người phụ nữ này loạng choạng ra về và ngã quỵ ngay trước cửa bãi tắm. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong.







Hiện trường cùng đôi dép bỏ lại của bà Lan. Ảnh: Nguyễn Đông



Theo Nguyễn Đông (VNE)



"Chiều nay, ở bãi tắm người ta đã kéo hàng chục mét dây điện để phục vụ cho nhạc sống tại tiệc cưới. Do đường điện vắt vẻo nên bà Lan vướng phải và bị giật", người chứng kiến sự việc là anh Nguyễn Ngọc Tâm (32 tuổi, trú tổ 12 phường Mân Thái) nhận định.Anh cho biết đã có quy định không được tổ chức tiệc cưới tại bãi tắm này. "Sau khi xảy ra tai nạn, chủ bãi tắm vội thu dây và cắt điện", anh kể.Trao đổi với PV, đại úy Võ Văn Thọ, Phó trưởng Công an phường Mân Thái cho biết, đơn vị đang xác minh bà Lan chết vì bị điện giật hay do đột quỵ.