Một phụ nữ tử vong sau 2 lần tự vẫn

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 15/10, người dân cư ngụ tại đường Hàn Hải Nguyên (phường 9, quận 11) nghe tiếng động mạnh nên ra ngoài kiểm tra thì phát hiện chị T. (khoảng 40 tuổi) nằm bất động trên vũng máu. Mọi người túa đến kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo công an địa phương đã có mặt xử lý vụ việc, một số nhân chứng cho biết, trước đó thấy chị T. đứng trên tầng 3 của một căn nhà nằm trong hẻm 256 Hàn Hải Nguyên, sau đó leo qua lan can gieo mình xuống dưới. Đây không phải là lần đầu tiên bà T. tìm đến cái chết, cách đó không lâu bà này cũng có ý định nhảy lầu tự tử nhưng được người nhà phát hiện, can ngăn kịp thời.

Xe cứu thương chuyển xác nạn nhân đi

Hơn 1 giờ sau, thi thể nạn nhân được chuyển đi. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Theo Thế Phong (Dân trí)