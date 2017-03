Một phụ nữ tử vong tại nhà tạm giữ Công an huyện Thoại Sơn

Tối cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định thông tin trên và cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với VKS tiến hành khám nghiệm và xác minh làm rõ. Bước đầu xác định nghi can tử vong do tự tử và đã thông tin cụ thể cho gia đình và gia đình đã nhận thi thể đưa về tổ chức tang lễ”.



Thông tin ban đầu cho biết ngày 3-9, chị HTTH mang 1 chỉ vàng giả vào bán cho một tiệm vàng ở thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, An Giang). Tiệm vàng sau khi kiểm tra phát hiện đây là vàng giả nên báo cho Công an huyện Thoại Sơn. Sau đó chị H. bị Công an huyện Thoại Sơn bắt và tạm giữ tại nhà tạm giữ của Công an huyện Thoại Sơn để phục vụ cho công tác điều tra.

Sau ba ngày bị tạm giữ, đến ngày 6-9, NVB - chồng chị H. nhận được tin báo chị H. đã tử vong, nguyên nhân ngạt nước do tự tử bằng cách ngâm mình vào bồn nước trong phòng tạm giữ.

Ông B. và người thân đã được mời đến Công an huyện Thoại Sơn làm các thủ tục nhận thi thể, đưa về quê an táng.



Phía Công an huyện Thoại Sơn cho biết vụ việc liên quan đến chị H. là bắt quả tang, công an huyện mới tạm giữ, chưa khởi tố vụ án thì chị H. tử vong.

Theo tìm hiểu, chị H. có ba đứa con gái, trong đó hai bé gái còn nhỏ (khoảng sáu và bảy tuổi), gia đình khó khăn. Chị H. sống bằng nghề bán trái cây, còn chồng làm thợ hồ.