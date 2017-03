Một phụ nữ và 3 trẻ nhỏ bị tạt axit dã man

Bốn nạn nhân trong vụ tạt axit kinh hoàng gây chấn động xảy ra tại TP Mỹ Tho vào trưa ngày 18-10 gồm chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên (19 tuổi) đang được điều trị tại Khoa Phỏng-Bệnh viện Chợ Rẫy, Huỳnh Tuấn Bảo 15 tháng tuổi (con chị Duyên), Huỳnh Tuấn Khanh (13 tháng tuổi) và Nguyễn Quang Thiện 9 tháng tuổi (Khanh và Thiện là cháu chị Duyên) đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2-TPHCM.

Cháu Huỳnh Tuấn Bảo bị ngã vào vũng axit trên thềm nhà với chi chít vết bỏng. Ảnh:Phạm Dũng

Nằm trên giường bệnh chị Duyên cho biết chị và Võ Thanh Phong (SN 1970, quê Long An) sống chung như vợ chồng và có một con chung là Huỳnh Tuấn Bảo. Do cơm không lành canh không ngọt nên chị Duyên chia tay Phong và dọn về sống chung với mẹ ruột, Phong nhiều lần năn nỉ tái hợp nhưng chị từ chối.

Trưa 18-10, trong lúc chị Duyên cùng con trai và hai cháu Khanh, Thiện đang ngủ trưa thì Phong mang ba lô bước vào nói là đến thăm con. Chị Duyên không nói gì và để Phong vào nhà.

Lợi dụng lúc chị Duyên không để ý, Phong kéo ba lô lấy lọ axit thủ sẵn rồi mở nắp, tạt vào người chị.

Cháu Huỳnh Tuấn Bảo đang nằm gần đó nghe mẹ hét to nên giật mình ngã vào vũng axit trên thềm nhà bị phỏng phần tay chân và bụng. Do lực hất mạnh nên axit đã văng vào đầu, cổ, chân, tay hai cháu Khanh và Thiện. Sau khi tạt axit, Phong lên xe tẩu thoát và đã bị công an TP Mỹ Tho bắt sau đó.

Axit đã làm phỏng hai chân và tay trái chị Duyên. Ảnh: Phạm Dũng

“May mắn là axit không trúng mặt chỉ trúng hai chân và tay trái của tôi nhưng đau đớn tột cùng này đang hành hạ con trai cùng hai cháu của tôi. Người ta mua axit dễ dàng và tạt cũng quá dễ dàng!” - chị Duyên chua xót.

Bà ngoại cháu Bảo ngậm ngùi: “Do bị dính axit nhiều nên Bảo cứ khóc, lúc nào ngủ thì thôi còn thức dậy là cháu bị đau rồi chảy nước mắt. Mặc dù dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ nhưng tôi thấy cháu đau lắm!”

Gia đình chị Duyên cho biết sau khi kẻ thủ ác tạt axit thì gia đình của y cũng đã đến thăm hỏi và động viên các nạn nhân. Hiện công an đang tạm giữ hình sự Võ Thanh Phong để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.