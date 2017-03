Một phụ nữ xông vào nhà hàng xóm, chém chết 3 người

Nhà anh Đỗ Văn Kiên, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Danh tính các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Ng. (50 tuổi) cùng hai cháu ruột Đỗ Thành Đ. (8 tuổi) và Đỗ Công M. (3 tuổi), đều là hàng xóm của hung thủ Mai Thị Vóc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng 11-4, Vóc có sang nhà của anh Đỗ Văn Kiên (34 tuổi, con trai bà Ng.) để tìm con là Đỗ Văn Trưởng. Gặp chị Nguyễn Thị Thơm (30 tuổi, vợ anh Kiên), Vóc hỏi chuyện con trai mình có sang chơi không, chị Thơm trả lời là không có.

Lập tức đối tượng cầm một con dao dài hung hăng lao tới chém chị Thơm. Lúc này, chị Thơm tránh được, Vóc tiếp tục xông vào chém hai người con của chị là Đỗ Thành Đ. và Đỗ Công M. khiến cả hai đều tử vong tại chỗ.

Nghe thấy tiếng la hét của chị Thơm, anh Kiên và bà Ng. đang ở phía trong nhà liền chạy ra cũng bị Vóc đuổi chém. Bà Ng. bị Vóc chém thương tích nặng cũng bị tử vong tại chỗ, còn anh Kiên bị chém vào vùng mặt và đùi nên đã chạy thoát ra khỏi nhà kêu cứu.

Ngay sau đó, những người dân xung quanh đã xông vào tước dao và bắt giữ nữ “sát thủ” giết người hung hăng. Anh Kiên cũng được mọi người hỗ trợ, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, Nam Định.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, các lực lượng Công an xã Hải Tân, Công an huyện Hải Hậu đã có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ. Đồng thời sự việc cũng được báo cáo lên Cơ quan Công an tỉnh Nam Định. Lực lượng Pháp y thuộc Công an tỉnh Nam Định đã có mặt để tổ chức khám nghiệm tử thi.

Được biết, gia đình của Vóc và gia đình anh Kiên có họ hàng rất gần, bà Ng. là cô ruột của chồng Mai Thị Vóc, giữa hai gia đình rất ít khi cãi nhau và chưa hề xảy ra tranh chấp hay va chạm gì to tát nào.

Những người dân địa phương cho biết thêm, từ khi mẹ chồng của Vóc mất cách đây khoảng hơn 1 tháng, đối tượng có những biểu hiện bất ổn về bệnh thần kinh, thường xuyên to tiếng, cáu gắt với chồng con.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Theo X. Thái - Đức Văn (Dân trí)