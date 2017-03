Một sĩ tử bị chém trước cổng trường

Trưa 4/7, sau khi dự thi môn toán, kỳ thi tuyển sinh đại học vào Trường Đại học Hàng hải, thí sinh Bùi Ngọc Quyết, 19 tuổi, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ngồi uống nước gần địa điểm thi Trường THCS Ngô Quyền (phường An Biên, quận Lê Chân). Khi Quyết đang ngồi quay lưng ra phía đường, bất ngờ có 2 thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy ập đến, một nói to: "đây rồi", rồi cả 2 xông đến dùng kiếm chém nhiều nhát vào người Quyết rồi lên xe bỏ chạy. Do vết thương, Quyết đã không thể tiếp tục dự thi được.

Qua xác minh, thí sinh Quyết không có dấu hiệu mâu thuẫn với đối tượng nào ở Hải Phòng, nhiều khả năng Quyết bị một nhóm thanh niên trả thù nhầm. Hiện Công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc chém thí sinh dự thi đại học trên.





Theo Việt Hòa (CAND)