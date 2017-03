Một sinh viên bị chém găm dao vào đầu

Các bác sỹ khoa ngoại chấn thương - Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, chiều ngày 26/8, bệnh nhân Đinh Văn Phong, SN 1990, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, hiện đang là sinh viên Trường ĐH dân lập Hải Phòng được đưa đến cấp cứu trong tình trạng mé đầu trái bị một con dao xuyên thủng xương sọ 10cm, gây rách màng não và rách não…



Đáng chú ý do bị chém quá mạnh nên khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện con dao vẫn còn… găm trên đầu(!).



Sau khi được sơ cứu và tiến hành hội chẩn, đến 17 giờ cùng ngày, bệnh nhân Phong được chỉ định mổ cấp cứu. Ca mổ diễn ra thành công trong hơn 1 giờ đồng hồ để phẫu thuật rút dao, gắp bỏ xương vỡ và cầm máu não. Đến nay bệnh nhân đã tỉnh và tiếp xúc ban đầu được.



Qua tìm hiểu được biết, trước đó, vào lúc 15h ngày 26/8, do mâu thuẫn cá nhân với bạn, anh Phong đã bị bạn dùng dao phay to bản chém vào đầu khiến bất tỉnh và sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.



Hiện bệnh nhân Phong vẫn tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện. Cơ quan Công an cũng đã tiến hành xác minh xử lý vụ việc.



Theo Q.Minh (VNN)