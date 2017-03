Một sinh viên dùng kích điện cướp cửa hàng

(PL)- Tối 8-12, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ nghi can tên Anh (18 tuổi, sinh viên ngành y dược ở Hà Nội) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Sáng 8-12, Anh bịt khẩu trang, đeo ba lô vào cửa hàng thời trang bên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hưng Phúc, TP Vinh) hỏi mua đồng hồ, quần áo. Khi chủ cửa hàng lúi cúi lấy hàng, Anh dùng kích điện gí vào người chị này để cướp tài sản. Nạn nhân la hét, kêu cứu, hai chiến sĩ công an đi ngang qua nghe tri hô, tóm gọn thu giữ kích điện, dao nhọn. Đ.LAM