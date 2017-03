Một số công an bị tạm đình chỉ công tác

(Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 2-11 có đưa tin), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trước đó đã bắt một đối tượng “chạy án” khác là Trịnh Văn Thành. Hành vi môi giới hối lộ của Thiện và Thành đã bị chính bị can trong vụ án trên tố cáo. Từ lời khai của Thiện và Thành, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ công tác một số cán bộ công an để điều tra làm rõ về đường dây “chạy án” này. Vụ án đánh bạc này đã được cơ quan công an kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 12 bị can, 9 đối tượng khác bị xử lý hành chính.