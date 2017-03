Một tháng 2 lần bị bắt vì chuyển hàng lậu

Khoảng 5h sáng nay, 27/12, phòng CS điều tra tội phạm Kinh tế, CA TP Đà Nẵng phối hợp lực lượng CSGT trạm cửa ô Hòa Phước kiểm tra và phát hiện xe khách 37H – 2838 do Nguyễn Hải An (trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển từ Bắc vào Nam, chở nhiều hàng hóa trái quy định.

Xe khách 2 lần vi phạm trong một tháng Trước đó, ngày 23/11, xe khách 37H – 2838 này trên đường chạy từ TP Vinh vào Sài Gòn qua địa phận Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đã kiểm tra và phát hiện nhà xe vận chuyển trái phép 36 con nhím. Chi cục kiểm lâm TP Đà Nẵng ra quyết định xủa phạt 12,5 triệu đồng. Hàng hóa bị thu giứ Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng – Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế: gần dịp Tết, tình trạng vận chuyển hàng hóa lậu, hàng giả, hàng nhái gia tăng. Đơn vị tăng cường lực lượng thanh kiểm tra, phối hợp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Được biết, tình từ trung tuần tháng 11 đến nay, các đội Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đã phát hiện và xử lý hơn một chục trường hợp liên quan đến hàng giả, nhái, hàng lậu vận chuyển qua Quốc lộ 1A, đường sắt và cả đường không. Đáng nói, phần lớn các mặt hàng này đều được vận chuyển từ Đông Hà (Quảng Trị). Theo Xuân Trường (Bee)