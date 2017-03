Một tháng phá hàng chục vụ trộm

Chỉ tính trong tháng 12-2011, Công an huyện Lai Vung đã bắt được sáu lượt nhóm đối tượng, điều tra làm rõ gần 50 vụ trộm và cướp giật, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội ở địa phương.



Từ trái qua: Kiều Văn Nhâm - Nguyễn Phước Lợi - Huỳnh Tấn Lộc - Lê Văn Dịnh

TỪ TRỘM GÀ, CÁ, CHÓ

Vào những ngày cuối năm 2011, ở thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung có nhiều hộ dân bị mất trộm tài sản. Kẻ gian lợi dụng đêm tối đột nhập vào nhà dân lấy trộm một số vật dụng sinh hoạt như lưới, môtơ điện và bắt trộm chó, cá, gà, vịt. Sau thời gian theo dõi, Công an huyện Lai Vung đã bắt được nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm trên, gồm: Kiều Văn Nhâm (SN 1992), Nguyễn Phước Lợi (SN 1987), Huỳnh Tấn Lộc (SN 1989), Lê Văn Dịnh (SN 1991) và Trần Hữu Cảnh (SN 1996). Ngoài Nguyễn Phước Lợi ngụ thị trấn Lai Vung, các đối tượng còn lại ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện năm vụ trộm tại địa phương.

Xã Vĩnh Thới, trong những ngày đầu tháng 12-2011 liên tiếp xảy ra 18 vụ mất trộm xe đạp Martin của học sinh. Cùng thời điểm này, tại hộ của ông Lê Ngọc Liệp (ngụ địa phương) xuất hiện hơn 10 chiếc xe đạp Martin không rõ nguồn gốc. Nhận được tin báo của dân, Công an huyện Lai Vung kết hợp cùng Công an xã Vĩnh Thới nhanh chóng tìm ra đối tượng trộm tài sản là Võ Bé Ngoan (SN 1997, ngụ địa phương), thu hồi tài sản trả lại người bị mất. Tại cơ quan điều tra, Ngoan khai nhận do muốn có tiền chơi game nên đã cùng một người bạn tên Lợi (ở xã Tân Thành) lợi dụng sơ hở của chủ tài sản tại các điểm chơi game Internet và khu vực chợ để lấy trộm xe đạp đem về bán cho ông Lê Ngọc Liệp.

ĐẾN TRỘM TIỆM TẠP HÓA

Từ giữa tháng 12-2012 đến nay, Công an huyện Lai Vung đã điều tra khám phá bốn vụ trộm, bắt chín đối tượng, đồng thời điều tra mở rộng gần 20 vụ phạm pháp hình sự khác. Điển hình là vụ Đỗ Ngọc Bé (SN 1989) và Lê Hòa Bình (SN 2000) đã trộm sữa hộp, dầu ăn, xà bông, sữa tắm, bột ngọt, đường, thuốc lá với tổng trị giá trên hai triệu đồng tại hộ Lê Thị Hẫm (ngụ thị trấn Lai Vung). Bé và Bình còn khai nhận đã thực hiện 16 vụ đột nhập vào tiệm tạp hóa, tiệm sửa xe không người trông giữ để trộm tài sản... Công an huyện Lai Vung cũng vừa tổ chức trao trả tài sản cho anh Nguyễn Văn Nghĩa, ngụ xã Định Hòa, gồm 4 chỉ 5 phân vàng 18 kara và 1 điện thoại di động Nokia N72 với tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng, trong vụ mất trộm rạng sáng ngày 22-12-2011. Chỉ sau 10 tiếng đồng hồ từ lúc nhận tin báo, công an huyện đã bắt được Hồ Văn Nhịn (SN 1985, ngụ địa phương), là thủ phạm trộm tài sản của anh Nghĩa.

Tết là dịp bọn tội phạm tranh thủ hoạt động, nên lực lượng công an luôn nỗ lực triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, để góp phần kéo giảm tình hình tội phạm, đề nghị bà con cần nâng cao cảnh giác, cung cấp thông tin, giúp công an truy bắt tội phạm.

Theo DŨNG HIẾU (CATP)