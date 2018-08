Một thanh niên bất ngờ nhảy từ phà xuống biển

Ngày 2-8, thông tin từ hãng phà cao tốc Bình An ở Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết một thanh niên vừa được cứu sống khi bất ngờ nhảy xuống biển lúc phà đang chạy.



Theo đó, lúc 12 giờ 20, phà Bình An chuyến Hà Tiên-Phú Quốc bắt đầu xuất bến. Khi phà chạy được 40 phút thì hành khách Đỗ Trường An (28 tuổi, ngụ An Giang) bất ngờ nhảy xuống biển.



Chiếc phà cứu sống nam thanh niên nhảy xuống biển

Ngay lập tức, thuyền trưởng nhanh chóng cho phà quay đầu cùng với tàu cao tốc Express tuyến Phú Quốc - Hà Tiên cũng đang chạy ngang hợp sức ném phao xuống biển để cứu anh An và đưa về đất liền.