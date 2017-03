Một thanh niên bị côn đò chém đứt cổ tay

Công an huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng đã chém đứt tay một thanh niên tại khu vực xã Bình Hoà, huyện Thuận An vào chiều ngày 24-1.

13h ngày 24-1, anh Lê Tiến Thịnh (SN 1985), quê Thanh Hoá, đang điều khiển xe máy đi đến đoạn đường ấp Đồng An 2, xã Bình Hoà, huyện Thuận An thì gặp một nhóm thanh niên khoảng 60-80 đối tượng đi trên 30 xe máy và 2 xe taxi chặn lại. Anh Thịnh chưa kịp nói câu gì, thì các đối tượng đã dùng mã tấu, kiếm lao vào chém đứt lìa cổ tay, khuỷu tay trái anh Thịnh và chém liên tiếp vào lưng anh. Người dân đi qua khu vực này đã phát hiện hô hoán, số đối tượng côn đồ bỏ chạy. Công an huyện Thuận An đang khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng gây án côn đồ trên. Theo Mạnh Đăng (ANTĐ)