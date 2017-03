Một thanh niên bị đâm chết ngay tại quán nhậu

Theo chị Nguyễn Thị Tú, chủ quán cho biết: Vào thời điểm trên một nhóm thanh niên gồm 4 người vào ngồi nhậu ở bàn số 3. Sau khi nhậu được một lát, uống chừng gần phân nửa chai rượu đế loại nửa lít thì xảy ra cự cãi, chửi tục. Một thanh niên trong nhóm liền rút dao đâm thẳng vào nạn nhân. Nạn nhân ôm ngực chạy ra khỏi gian chòi nhậu chừng 15m thì gục ngã ở phía trước cổng quán.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Nguyễn Thanh Tiền, khoảng gần 20 tuổi, ngụ ấp Bình Hưng 2, Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, tạm trú tại ấp Bình Thuận 2, phường Thuận Giao.

Ngay sau khi xảy ra án mạng, đã có hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem, lực lượng công an, dân phòng của phường Thuận Giao và các lực lượng của Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng tích cực bảo vệ hiện trường, ổn định an ninh trật tự. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.